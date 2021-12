Super green pass in vigore: cosa si può fare senza averlo

Il super green pass – o gp ‘rafforzato’ – entra in vigore da lunedì 6 dicembre. Il Governo, attraverso il portale ufficiale, ha pubblicato un documento dove viene fatto un riepilogo generale su ciò che si può fare con i due livelli della certificazione verde e ciò che è consentito per coloro che ancora non lo hanno. Il periodo di validità indicato arriva fino al 15 gennaio 2022. «Si precisa si tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti», specificano da Roma.

IL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO: GREEN PASS BASE, ‘RAFFORZATO’ E PERSONE SENZA CERTIFICAZIONE, COSA È CONSENTITO