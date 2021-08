Primo open day in Umbria, domenica 22 agosto, dedicato alla vaccinazione della fascia 12-18 anni. E la risposta non è stata esaltante, per usare un eufemismo. Perché, in tutto, sono stati soltanto 340 coloro che hanno aderito alla giornata organizzata dalla Regione. Il secondo vaccine day è in programma domenica 29 agosto, ad eccezione della sede di Terni dove è anticipato a sabato 28 agosto per la bonifica dell’ordigno bellico di via Eclo Piermatti.

