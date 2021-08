Vaccini Umbria, fascia 12-19: prima dose per quasi il 50%

Sfiora il 50% la percentuale di giovani tra i 12 ed i 19 anni che in Umbria hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid. Il dato emerge dall’aggiornamento – alle 8 di venerdì 20 agosto – settimanale del governo sulla campagna di vaccinazione.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Fascia 16-19

In Umbria è in arrivo – domenica 22 e 29 agosto – un doppio open day rivolto proprio alle fasce più giovani in vista del ritorno tra i banchi di scuola. Nel contempo secondo i dati forniti dal governo sono in 19.650 tra i 16 ed i 19 anni ad aver ricevuto la prima dose di vaccino, ovvero il 62,81% sul totale contro una media nazionale che supera di poco il 63%; ciclo completato per il 22,76% (il dato italiano va oltre il 40%).

IL REPORT AGGIORNATO COMPLETO (.PDF)

Fascia 12-15

Per quel che concerne la fascia 12-15 ad aver ricevuto la prima dose sono in 10.500, il 32,48% sul totale (media nazionale del 34,37%). In questo caso ciclo vaccinale completato per l’1,99% contro un dato italiano superiore al 12%; in oltre 21 mila devono ancora iniziare. In definitiva dunque risulta che tra i 12 ed i 19 anni si è vaccinato il 47,4% della popolazione.

Il personale scolastico

Il governo segnala una percentuale del 78,28% per il personale scolastico che ha ricevuto la prima dose (o unica in caso di J&J) del vaccino, mentre il ciclo è ultimato per il 74,39%. In attesa di iniziare risultano 6.164 soggetti, il 21,72% della popolazione vaccinabile.