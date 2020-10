Covid, Giove torna a registrare casi dopo cinque mesi

Torna a registrare casi di Covid-19 il territorio comunale di Giove, una delle due ‘zone rosse’ in Umbria durante la prima fase dell’emergenza epidemiologica. A comunicarlo è il neo sindaco Marco Morresi: «Sono risultati positivi due cittadini che, raggiunti telefonicamente, risultano avere pochi sintomi. Sono appartenenti allo stesso nucleo familiare e sottoposti in questi minuti ad isolamento domiciliare obbligatorio. Fino a pochi minuti fa – sottolinea Morresi – non c’era alcuna notifica da parte della Asl, dalla quale si attende comunque conferma ufficiale». Poi l’invito: «Particolarmente significativo ed importante, in particolare per la fascia giovanile, scaricare ed utilizzare l’App ‘Immuni’ che permette una più rapida ed efficace individuazione di contatti con casi di positività». Giove era a quota 0 da fine maggio.

24 MAGGIO, GIOVE AZZERA I CASI

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON