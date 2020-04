Covid, viene fermato e inveisce contro carabinieri: nei guai

Stava girando a piedi in piazza della Pace, a Spello, quando è stato fermato dai carabinieri della stazione di Spello per un controllo legato alle misure di contrasto per la diffusione del covid-19. Ma lui, un 31enne di origine straniera, alla richiesta di mostrare l’autocertificazione per lo spostamento ed i documenti, ha reagito iniziando ad inveire con frasi ingiuriose i militari. Tutto ciò di fronte ad altre persone. Una volta riportato alla calma e verificate le motivazioni, l’uomo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

