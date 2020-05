Covid, Gubbio: locali chiusi nel weekend

«Chiusura in tutto il territorio comunale di bar, pub, vinerie, enoteche, birrerie ed altre attività similari dalle ore 17 del 22 maggio 2020 alle ore 05 del 23 maggio 2020 e dalle ore 17 del 23 maggio 2020 alle ore 05 del 25 maggio 2020». Il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati non abbassa la guardia in merito all’emergenza covid-19: giovedì è stata firmato un atto per il weekend, a pochi giorni dal caos assembramenti in occasione della Festa dei Ceri (non svolta per il coronavirus).

La specifica

Nel documento viene evidenziato che «qualora negli esercizi di cui sopra fossero presenti altre attività (pasticceria, ristorazione, preparazione alimenti e similari) queste possono proseguire con esclusiva consegna a domicilio. Ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di distributori automatici ed a tutti gli altri soggetti autorizzati (compresi i generi alimentari di piccola, media e grande distribuzione) operanti nel territorio comunale è fatto divieto di vendere e somministrare bevande per asporto in contenitori di vetro ed in contenitori metallici e di vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 17 del 22 maggio 2020 alle ore 05 del 23 maggio 2020 e dalle ore 17 del 23 maggio 2020 alle ore 05 del 25 maggio 2020. I titolari delle attività interessate dovranno esporre al pubblico, in modo ben visibile, idonea cartellonistica riportante i divieti di cui trattasi». Infine scatta il divieto «di consumare, nell’intero territorio comunale, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in luogo pubblico o aperto al pubblico dalle ore 17 del 22 maggio 2020 alle ore 05 del 23 maggio 2020 e dalle ore 17 del 23 maggio 2020 alle ore 05 del 25 maggio 2020».