Covid, nuovo decreto in arrivo: zona gialla con più restrizioni

Zona ‘arancione’ nel weekend in arrivo, per i restanti giorni misure da area ‘gialla rinforzata’. Nuovo Dpcm in arrivo dopo la discussione in consiglio dei ministri in programma per lunedì: il governo è pronto a chiudere il cerchio sul nuovo decreto da applicare dal 7 al 15 gennaio. Il passaggio decisivo arriva dopo il confronto – coinvolti Francesco Boccia e Roberto Speranza – con i presidenti di Regione: in sostanza il 9 e il 10 bar e ristoranti saranno aperti solo per la vendita da asporto con divieto di spostamento tra territorio comunali.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

POST ‘BEFANA’ GIALLO, WEEKEND ARANCIONE

I feriali

Discorso diversi per i giorni feriali. Il ‘giallo rinforzato’ prevede alcune restrizioni – a riportarlo è Repubblica – più stringenti rispetto a quelle conosciute finora per questa specifica zona: previsto lo stop alla mobilità tra Regioni in particolar modo che, a questo punto, varrà per l’intero periodo. Fatta eccezione per gli spostamenti motivati da esigenze lavorative o di necessità. Per quel che concerne la scuola non è previsto alcun cambio di linea nonostante il pressing delle Regioni: il rientro a scuola è confermato – Dad al 50% e non più al 75%, come già noto – da giovedì 7 gennaio. Resta il problema del trasporto e dello scaglionamento degli orari. Infine l’abbassamento della soglia della Rt per il diverso posizionamento nelle fasce: con un valore di 1 si andrà in arancione, mentre la rossa scatterà al toccare quota 1,25. Di certo martedì e mercoledì l’Italia tornerà in zona rossa.

Scuola, Umbria verso il rinvio dell’apertura delle superiori