Post Befana ‘giallo’ e ‘arancione’ poi ogni regione avrà un colore

Due giorni – il 7 e l’8 gennaio – con l’Italia in ‘zona gialla’, il weekend del 9 e 10 gennaio in ‘zona arancione’ e poi dall’11 al 15 di gennaio – termine dell’ultimo Dpcm del 3 dicembre – ciascuna regione avrà il suo ‘colore’ in base alle risultanze della cabina di monitoraggio fissata per l’8 gennaio. Questa la principale ipotesi emersa nell’incontro fra i capidelegazione del Governo, per la gestione dell’emergenza Covid dopo le festività natalizie, in attesa del faccia a faccia con le Regioni e la riunione del Comitato tecnico scientifico. A riportarlo è il Corriere della Sera.

La linea

Per il periodo compreso fra il 7 e il 15 gennaio, sarebbero comunque allo studio ulteriori misure di carattere nazionale – su tutte (riporta l’Ansa) il divieto di uscire dalla propria regione salvo particolari necessità – da applicare attraverso un decreto legge, analogamente alle misure natalizie straordinarie, o anticipando un nuovo Dpcm sul punto. Confermati i cambiamenti di alcuni parametri, in senso più restrittivo, per la valutazione del ‘colore’ da attribuire alle singole regioni. A partire dall’abbassamento della soglia di RT per far scattare la zona ‘arancione’ (da 1,25 a 1) e la zona ‘rossa’ (da 1,50 a 1,25).

