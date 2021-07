Covid, intensive vuote dopo un anno: «Bel segnale per il futuro»

Sono 11 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 9.33 di domenica 4 luglio. Il dato è relativo a 3.498 tamponi presi in esame – 1.310 tamponi molecolari (totale 977.649) e 2.188 antigenici (totale 499.170) –, per una percentuale di positivi pari allo 0,31% (sabato 3 luglio era stata dello 0,10%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 17 (totale 54.776). Si registra purtroppo un altro decesso con Covid-19 relativo al territorio di Norcia, per un totale che sale a 1.421. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 684 (-7). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.881 positività (+11).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di domenica le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 11 (+1) di cui nessuno (-1) in terapia intensiva: questo secondo dato era stato registrato, l’ultima volta, il 13 agosto del 2020. Così i singoli ospedali: Perugia 7 ricoveri (+1) di cui nessuno (-1) in intensiva; Terni 4 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 417 persone (-31).

I nuovi casi

Gli 11 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Assisi (3), Cannara (3), Castiglione del Lago (1), Corciano (1), Foligno (1), Monte Castello di Vibio (1, torna ‘Covid+’) e Perugia (1).

Le guarigioni

Le 17 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Bastia Umbra (2), Deruta (1), Foligno (2), fuori regione (4), Norcia (6), Perugia (1) e Spoleto (1).

I casi attuali

I 684 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 9.33 di domenica 4 luglio, sono così attribuiti dalla Regione: fuori regione 412, Perugia 46, Norcia 37, Terni 31, Foligno 30, Spoleto e Assisi 14, Città di Castello 12, Corciano 11, San Giustino 7, Umbertide e Gubbio 6, Cannara 5, Castiglione del Lago 4, Spello, Piegaro, Orvieto e Montecastrilli 3, Todi, Sellano, San Venanzo, Nocera Umbra, Montefalco, Gualdo Tadino, Città della Pieve, Castel Giorgio, Bettona e Bastia Umbra 2, Stroncone, Scheggino, Monte Santa Maria Tiberina, Monteleone di Spoleto, Montefranco, Monte Castello di Vibio, Marsciano, Magione, Giano dell’Umbria, Ficulle, Ferentillo, Deruta, Cerreto di Spoleto, Campello sul Clitunno, Arrone, Amelia e Acquasparta 1.

Vaccinazioni

Alle ore 8.30 di domenica 4 luglio risultano somministrate 783.280 dosi di vaccino in Umbria (+6.660, erano 776.620 alle 8.30 di sabato 3 luglio), pari all’87,29% delle dosi disponibili (897.372). Ciclo vaccinale completo per 271.677 cittadini umbri aventi diritto (35,03%).

«Zero intensive? Ci dà ulteriore ottimismo»

«Il 2 luglio dello scorso anno – commenta l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto – è stato il primo giorno in cui in Umbria si sono liberate le terapie intensive dopo i mesi durissimi che avevamo vissuto. Dal 2 luglio 2020 le terapie intensive sono state libere da pazienti Covid fino al 13 agosto dello stesso anno. Non succedeva proprio da quella data di registrare in Umbria zero ricoveri in rianimazione. È sicuramente un dato che ci fa tirare un sospiro di sollievo e ci fa guardare con ottimismo al futuro visto che, diversamente dallo scorso anno, abbiamo molte più armi per sconfiggere il virus, grazie alle vaccinazioni e alle cure. Di certo – conclude Coletto – non bisogna abbassare la guardia e tutti noi dobbiamo continuare a rispettare le regole basilari per evitare la diffusione del contagio. In questa fase l’attività di contact tracing è fondamentale per intercettare da subito eventuali focolai e circoscriverli non trascurando mai nei casi sospetti anche il sequenziamento».