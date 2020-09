Covid, tracciamento: patto tra Sardegna e Umbria per l’App

Si chiama ‘Sardegna Sicura’ ed è l’app lanciata a giugno per potersi registrare in ingresso ed eventualmente tracciare volontariamente i propri spostamenti all’interno dell’isola, consentendo inoltre di conservare i dati di chi spesso si muove fuori dal territorio regionale. Ora il programma applicativo sbarca in Umbria, come annunciato dal presidente della Regione Christian Solinas in seguito ad una delibera di giunta.

La concessione

Il sistema sarà utilizzato anche nella nostra regione: «Abbiamo accolto – spiega il governatore sardo – favorevolmente la richiesta della Regione Umbria, avviando un percorso di collaborazione tra Regioni finalizzato alla condivisione di infrastrutture e applicativi, e procedendo con l’immediata concessione – riuso gratuito – del programma ‘Sardegna sicura’. Non solo per venire incontro alle impellenti esigenze della Regione Umbria, ma anche per ricavare dal suo utilizzo elementi utili per un perfezionamento ulteriore del servizio nei confronti dei cittadini sardi. Una dimostrazione del grande apprezzamento per il nostro lavoro e per un prodotto tecnologico completamente sardo, valutato molto positivamente dagli esperti, nonostante le perplessità e le critiche di qualcuno».