Covid, nuovo caso in Umbria: 23 positivi

Dopo sei giorni senza incrementi, torna a salire il numero dei positivi – quelli attuali sono 23 – al covid in Umbria. Nelle ultime 24 ore è stato accertato un caso nel territorio comunale di Passignano sul Trasimeno: l’aggiornamento è alle 9.41 di venerdì 31 luglio.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Scendono i ricoverati

Non cambia il numero di guarigioni (1.363) e decessi (80) dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Aumentano le persone in isolamento (da 529 a 543), mentre i pazienti ricoverati (nessuno è in terapia intensiva) passano da 7 a 6; i tamponi eseguiti sono 697 (il totale è di 120.896).

L’andamento settimanale

Per quel che concerne la settimana dal 24 al 31 luglio c’è stato solo il caso odierno a far salire la cifra complessiva (ora sono 1.466 i positivi da fine febbraio), mentre quelli attuali sono diminuiti da 24 a 23. I guariti in più sono due (da 1.361 a 1.363). Infine i soggetti in isolamento contumaciale (17, dato invariato).