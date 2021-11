Covid, nuove regole a scuola: quarantena solo con tre positivi

Covid e scuola, le regole cambiano ancora. Già lunedì, o comunque entro la settimana, dovrebbe arrivare il via libera al nuovo documento sulla gestione del contagio nelle scuole stilato da Istituto superiore di sanità, Regioni e ministeri della salute e dell’istruzione. Tra le novità principali – secondo quanto riportato da La Repubblica e ripreso da Open -, il testo prevede che la quarantena scatti solo nel caso in cui in classe ci siano almeno tre contagi (e nelle classi di under 12 con due casi), inoltre non ci sarà alcuna conseguenza per le altre classi dell’istituto. ‘Peserà’, soprattutto per gli insegnanti, essere vaccinati o meno.

Se c’è un solo positivo

Nello specifico, se un solo studente o un docente risulta positivo, i compagni dovranno fare subito un tampone (denominato T0). Se il risultato è negativo possono tornare in classe, ma dopo cinque giorni devono sottoporsi ad un nuovo test (T5). Gli insegnanti venuti a contatto con un positivo, invece, se vaccinati fanno il test e restano a scuola (in caso di esito negativo, ovviamente), mentre se non vaccinati dovranno rimanere i quarantena per 10 giorni anche se il primo test risulta negativo.

L’ipotesi di due positivi

Le regole cambiano in caso di due positivi in classe e in questo caso anche per gli studenti si farà differenza tra vaccinati e non vaccinati: i primi dovranno fare i due tamponi a distanza di cinque giorni, i secondi vanno in quarantena per 10 giorni, anche se negativi al primo test, così come previsto per gli insegnanti. Si applica invece subito l’isolamento di 10 giorni per gli under 12, dunque alunni delle elementari e prima media – così come per bimbi, educatori e insegnanti dei servizi integrativi dell’infanzia -, coloro cioè per cui non è prevista la vaccinazione.

Dai tre in su

La quarantena scatta infine per tutti, senza distinzione d’età e anche per i negativi al primo tampone, se emergono tre casi di positività in classe. L’isolamento è di 7 giorni per i vaccinati e 10 per i non vaccinati. Saranno i dirigenti scolastici a dover far rispettare le misure da parte di coloro che sono entrati in contatto con il positivo nelle 48 ore precedenti alla comparsa dei sintomi o nelle 48 ore prima del test (se il soggetto è asintomatico).