Positivo al Covid, il cardinale Bassetti in isolamento domiciliare

Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, è positivo al tampone per il Covid-19: l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve si trova in isolamento domiciliare perché i medici non hanno ritenuto necessario il ricovero ospedaliero.

Come sta Bassetti

Il cardinale – riporta ‘La Voce’, il bollettino della diocesi – ha sintomi molto simili a quelli di una comune influenza stagionale: qualche linea di febbre, insieme a stanchezza e spossatezza. Da ore – conferma la Cei – è stato attivato il tracciamento dei contatti che il cardinale ha avuto in questi ultimi giorni e sono stati già disposti i primi tamponi sui collaboratori più stretti e su alcune persone che l’arcivescovo ha incontrato. Bassetti vive questo momento con «fede, speranza e coraggio», fa sapere la conferenza episcopale.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

I MESSAGGI

La vicinanza dei vescovi umbri

Messaggio di vicinanza da parte da parte di Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e Presidente della Conferenza episcopale umbra: «I vescovi dell’Umbria si stringono con affetto attorno al cardinale Gualtiero Bassetti e lo accompagnano con la preghiera e l’augurio mentre, in misteriosa solidarietà con tanti ammalati, è chiamato ad affrontare la prova del coronavirus. Ammirati e riconoscenti per il suo prezioso servizio alla Chiesa italiana come presidente della Cei, invitano la comunità cristiana a domandare al Signore per lui e per quanti soffrono a causa del Covid-19 il dono della fortezza e della salute».

Il messaggio di Bacchetta

«Purtroppo – dichiara Bacchetta – il virus è tra noi e in questo momento nessuno può dichiararsi al sicuro. Porgo a Sua Eminenza i più sentiti auguri di pronta guarigione anche a nome della comunità della Provincia di Perugia che nei suoi confronti nutre sinceri sentimenti di affetto e di amicizia. Colgo l’occasione per estendere gli auguri di pronta guarigione ai tanti malati che in questo momento stanno vivendo una difficilissima situazione e rivolto il più sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che si trovano in prima linea per dare la migliore assistenza possibile ai malati».