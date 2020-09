Covid scuole: gestione e prevenzione, nuova ordinanza Tesei

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato martedì un’ordinanza che contiene ulteriori misure, e relative indicazioni operative, per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, con particolare riferimento all’ambito scolastico. Ha validità fino al 7 ottobre: nel provvedimento vengono date indicazioni in merito alle misure di prevenzione all’interno dell’ambito scolastico, ai referenti Covid scuola e referenti Covid Asl, alle modalità di risposta ad eventuali casi e focolai Covid in ambiente scolastico ed alle modalità di riammissione a scuola.

