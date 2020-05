Covid, quarto giorno di fila senza nuovi casi

Quarto giorno di fila in Umbria – fra le ore 8 di venerdì 29 e di sabato 30 maggio – senza contagi da Covid-19. Il numero dei casi dall’inizio dell’epidemia – numero che comprende guarigioni e decessi – resta così di 1.431 unità. Invariate anche le guariogioni complessive (1.310) così come i decessi (76).

Tutto fermo

Di conseguenza è invariato il numero degli attuali positivi (45). Le persone positive in isolamento contumaciale sono sempre 28. Invariati anche i ricoveri (17) così come i pazienti, uno, in terapia intensiva. In totale sono stati effettuati, nelle ultime 24 ore, 1.250 tamponi per un totale di 70.006 esami.

Foligno, divieto vendita bevande per asporto dalle 21

Il sindaco Stefano Zuccarini ha firmato un’ordinanza che «vieta ai titolari o gestori di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di vendere per asporto, o cedere a terzi a qualsiasi titolo per l’asporto all’esterno dei locali o al di fuori delle pertinenze esterne o delle aree pubbliche date in concessione, qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro o metallici dalle 21 e fino alle 6 del giorno successivo; è vietato per gli avventori degli esercizi sopracitati portare fuori dai locali i contenitori di vetro o metallici dalle 21 e fino alle 6 del giorno successivo. Il provvedimento è stato adottato, tra l’altro, perché l’abbandono dei contenitori delle bevande arreca un danno al decoro cittadino oltre a costituire una fonte di pericolo per i passanti dato che spesso vengono rotti e lasciati sparsi al suolo».

