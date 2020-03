Covid: quinta morte in Umbria, a Montecchio

Primo caso di coronavirus a Montecchio (Terni) – borgo della Teverina – e purtroppo primo decesso, il quinto in Umbria: la persona, ultra 80enne – ha detto giovedì mattina il sindaco Federico Gori in un video postato su Facebook -, si era recata nelle Marche per motivi sanitari ed al rientro ha accusato i primi sintomi. Purtroppo è deceduta nella propria abitazione nella giornata di mercoledì prima di ricevere l’esito del tampone, poi risultato positivo. Cordoglio viene espresso dall’amministrazione comunale di Montecchio.

L’ANNUNCIO DEL SINDACO FEDERICO GORI