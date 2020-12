Covid, rinviata la IV° mezza maratona Terni

Era prevista in origine il 17 gennaio ma non ci sarà in quella data. C’è il rinvio della IV° Terni half marathon a causa della situazione legata al Covid-19: se ne riparlerà più avanti.

Lo stop. Per ora Maratona San Valentino confermata



L’Athletic Terni ha reso noto il posticipo a data destinarsi: «Sarà messa in calendario non appena le restrizioni dovute al contenimento della pandemia da Covid-19 lo consentiranno. Nessuna anticipazione per ora, sull’ipotesi di una nuova data o di una nuova formula della gara». La società «ringrazia tutti gli atleti che in questi giorni stanno inviando messaggi con richieste di informazioni perché interessati a prendere parte alla mezza maratona, divenuta nelle ultime tre edizioni evento sempre più centrale nel panorama dell’atletica nazionale. A tutti loro l’Athletic Terni rivolge l’auspicio di poter dare nuovamente appuntamento quanto prima con la IV° edizione». Situazione non comoda nemmeno per l’Amatori Podistica Terni e la Maratona di San Valentino, in programma a febbraio: per ora nessuno stop, con deadline fissata nella seconda settimana di gennaio per capire se e come poterla organizzare. Chiaro che le chance non sono molte.