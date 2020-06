Covid, Terni Rugby: ripresa l’attività

Pian piano lo sport riparte anche a Terni. Tra le società che si sono riattivate nel rispetto delle regole imposte dall’emergenza epidemiologica c’è il Terni Rugby: i ‘Draghi’ hanno ripreso con un primo allenamento a ranghi ridotti e ben distanziati sotto gli occhi di coach Roberto Golfetto: «Emozionante rivedere i ragazzi in campo, stare lontani non è una cosa a cui siamo abituati», il suo commento. C’è stata una seduta differenziata per categorie messa a punto insieme ai tecnici del Circolo Lavoratori Terni con cui prosegue la collaborazione: una parte motoria, una più funzionale e una più cardio. Due tipi di allenamenti di tipo atletico prima di poter riprendere in mano il pallone, appena le linee guida della Fir lo consentiranno: «La struttura è ampia e spaziosa, siamo riusciti ad assorbire tutte le regole», conclude Golfetto.

