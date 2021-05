«La propaganda non protegge dal virus». Questo uno degli striscioni esposti lunedì mattina in piazza Italia a Perugia in occasione della manifestazione unitaria dei sindacati dei pensionati dell’Umbria – Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil – contro i ritardi delle vaccinazioni delle ultime settimane sul territorio regionale: al centro della denuncia «il caos organizzativo nella gestione».

