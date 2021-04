Covid, scuole Umbria: i dati aggiornati

Sono 41 (erano 39 lo scorso venerdì) gli studenti positivi degli istituti scolastici umbri a mercoledì 21 aprile. L’aggiornamento lo fornisce la Regione: i cluster aumentano da 2 a 6, in particolar modo nelle scuole primarie.

I dati

Il personale positivo sale da una a due persone, mentre le classi in isolamento passano dalle 16 della scorsa settimana alle 22 odierne (5 in più nelle scuole primarie). I contatti stretti di classe in isolamento sono ora 479 (erano 341). Per quel che concerne gli alunni attenzionati – sottoposti a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena – sono 884 contro i 526 di venerdì.