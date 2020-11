Covid, Cosmi positivo: «Uno shock, ne sto uscendo ora»

«Vengo da due shock, quello del Perugia e la positività al Covid da cui sto uscendo in questi giorni. Grazie a Dio non ho avuto problemi particolari ma sono recluso in casa. Parole di Serse Cosmi, ex tecnico del Grifo: ha raccontato brevemente la sua esperienza con il virus a Radio Sportiva. Con un auspicio per l’immediato futuro: «Mi auguro che questo 2020 finisca prima possibile per poi trovare una società con cui ripartire». Di certo non l’unico a sperare che questo periodo emergenziale – il calcio passa in secondo piano – possa terminare al più presto.

