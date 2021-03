Covid, softair vicino a casolare abbandonato: sanzionati in sei

Si sono ritrovati presso un casolare abbandonato per praticare il softair, l’attività ludica di ‘guerra simulata’. Per questo motivo sei ragazzi sono stati sanzionati dopo l’intervento degli agenti della polizia di Stato di Assisi. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di lunedì in zona Petrignano. Erano tutti provvisti di riproduzioni di armi utili per il gioco e il blitz è scattato dopo una segnalazione alla centrale operativa.

Niente distanziamento

I sei – evidenzia la questura – «non rispettavano le distanze previste dalle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico in materia di assembramento, tra l’altro non facendo uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie». Sanzione amministrativa per tutti.