Mascherine all’aperto, stop dal 28 giugno

«Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts»: a scriverlo in un post su Facebook, lunedì sera, è il ministro della salute, Roberto Speranza, recependo il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico.

Attenzione agli assembramenti

Questo, dopo un lungo confronto, ha ritenuto che «nell’attuale scenario epidemiologico – è riferito in una nota riportata dalle testate nazionali – a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca ci siano le condizioni per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (es: mercati, fiere, code, ecc.…)». Nei luoghi chiusi, come negozi, bar e ristoranti (non al tavolo), nei mezzi pubblici e di trasporto, la mascherina dovrà invece continuare ad essere indossata.