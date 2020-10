Rsa, centri diurni Terni Ci sono 24 positivi

Sono tre le strutture residenziali – Rsa e centri diurni – a Terni con attuali positivi al Covid-19. Oltre al caso già noto che coinvolge il ‘Le Grazie’ (13 ospiti e 5 oss per un totale di 18) ci sono il centro diurno per persone con disabilità adulte ‘Agorà’ (un operatore ed un ospite) e quello per anziani di via Cadore (due ospiti e altrettanti operatori). Il totale è di 24 positivi con un’unica persona ricoverata.

