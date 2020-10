Covid Terni, altri isolamenti nelle scuole

Ancora positivi al Covid nelle scuole ternane. Fra le ultime ‘colpite’ dalle necessarie misure di isolamento figurano la scuola media ‘Giovanni XXIII’ di borgo Rivo e la primaria ‘Marco Di Sarra’ di vocabolo Trevi. Nel primo caso, la positività di un docente ha portato all’applicazione della quarantena per sei classi. Anche nel secondo caso, per la ‘Di Sarra’, la positività è relativa ad un docente con applicazione dell’isolamento ad alcuni insegnanti e due classi. In entrambi i casi sono stati applicati i protocolli con sanificazioni e indagini epidemiologiche a cura della Usl Umbria 2, con successivi tamponi.

