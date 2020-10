Covid Terni, casi anche nell’asilo comunale

Una sezione chiusa ed un’altra, suddivisa in tre ‘bolle’, che ha visto la chiusura di una queste, con isolamenti riguardanti tanto i piccoli alunni quanto alcune insegnanti. Il Covid tocca anche i servizi educativi comunali ed in particolare il nido d’infanzia ‘Coccinella’ di via Radice, gestito dal Comune di Terni. Le positività riscontrate sarebbero due, una delle quali riguardante un’educatrice, sintomatica. A seguito dell’indagine epidemiologica, la Usl Umbria 2 – dipartimento di prevenzione – ha disposto le quarantene per le persone interessate, fra cui le tre unità del personale ausiliario esterno – con fisiologiche difficoltà organizzative – e la sanificazione degli spazi, eseguita fra lunedì e martedì. In questo, come in altri casi, la situazione deve fare i conti con la particolare difficoltà del sistema sanitario nell’eseguire tamponi ai contatti in quarantena asintomatici.

SPECIALE COVID – UMBRIAON