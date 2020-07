Covid Terni, c’è un nuovo positivo

Dopo il 68enne ricoverato venerdì nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘Santa Maria’, affetto da coronavirus, con una grave dispnea e in condizioni serie, si registra a Terni una nuova positività al Covid-19 legata al caso in questione. È infatti risultato positivo il badante del 68enne, un uomo di nazionalità straniera. Il tampone rinofaringeo è stato eseguito dai sanitari dell’azienda Usl Umbria 2 e, in seguito all’esito, per la persona in questione è stato disposto l’isolamento domiciliare coattivo su ordinanza del sindaco Latini. In corso gli ulteriori accertamenti epidemiologici da parte dell’azienda sanitaria per ricostruire i contatti dell’assistente domiciliare, di cui al momento non è nota l’età, e procedere ad eventuali ulteriori test e misure.

TERNI, 68ENNE POSITIVO AL COVID: RICOVERATO

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON