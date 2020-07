Terni, 68enne positivo al Covid: ricoverato

Un nuovo caso di Covid-19 a Terni. Riguarda un 68enne ternano che, sintomatico, condotto in ospedale e sottoposto a tampone, è risultato positivo al coronavirus. L’uomo, che già presenta problemi di salute pregressi e indipendenti dall’infezione, si trova ora ricoverato presso il reparto di malattie infettive del ‘Santa Maria’. La Usl Umbria 2 ha ovviamente avviato l’indagine epidemiologica, individuando i contatti del 68enne, per lo più circoscritti all’ambito familiare, ed eseguendo i primi tamponi. Fra questi, l’esame relativo al figlio dell’uomo avrebbe già dato esito negativo. Si attende ora l’esito di tutti i test in base al quale l’autorità sanitaria attuerà eventuali provvedimenti.

