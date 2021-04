Test sierologici gratuito per i bambini nella fascia d’età 0-6 del Comune di Terni, arrivano ulteriori deludicazioni in merito all’accordo con la Protezione civile e la modalità. L’assessorato comunale alla scuola ed ai servizi educativi specifica in tal senso che ci «può rivolgere alla farmacia comunale n.6 di FarmaciaTerni (centro commerciale Cospea) che si ringrazia per la collaborazione». Per informazioni e prenotazioni si può contattare la dottoressa Marta Mannaioli allo 0744 277767.

LO SCREENING PER LA FASCIA 0-6