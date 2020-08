Covid Umbria, 22 nuovi positivi e 10 guarigioni

Ventidue nuovi casi e dieci guarigioni: questo il quadro Covid in Umbria aggiornato alla mattinata – ore 8 – di venerdì 21 agosto e relativo alle ultime 24 ore. Il dettaglio dei territori interessati dalle variazioni verrà diramato successivamente dalla Regione Umbria.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Il quadro settimanale

Nella settimana che va dal 14 al 21 agosto, i casi positivi sono passati da 1.532 a 1.602 (+70). Gli attuali positivi da 73 sono diventati 129 (+56). I guariti sono cresciuti da 1.379 a 1.393 (+14), mentre i ricoveri totali sono passati da 10 a 11 (+1), 1 dei quali (+1) in rianimazione. I decessi legati al Covid restano invece 80 (invariato). Il totale delle persone attualmente in isolamento è pari a 1.411: lo scorso 14 agosto erano 835 (+576). I positivi in isolamento sono 118 (+55 rispetto ai 63 registrati al 14 di agosto). Alle ore 8 di venerdì 21 agosto il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 139.407, rispetto ai 131.894 effettuati alla data del 14 agosto (+7.513).

Articolo in aggiornamento