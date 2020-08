Orvieto, positivo al Covid il figlio del sindaco: l’appello

A dare l’annuncio è stata lei stessa, il sindaco di Orvieto Roberta Tardani. Lo ha fatto per lanciare un appello ai più giovani in riferimento all’emergenza epidemiologica per il Covid-19: «Mio figlio di ritorno dalla vacanza in Sardegna è risultato positvo. Sta bene ed è nella sua casa – ha spiegato la prima cittadina – nella provincia di Varese. Con la Usl abbiamo rintracciato i suoi contatti e alcuni di questi sono già stati sottoposti a tamponi: fortunatamente sono negativi. Altri sono in corso d’accertamento. Desidero richiamare i giovani alla massima attenzione e alle precauzioni per evitare il propagarsi del virus».

Una questione personale che però ritengo importante condividere con voi… Gepostet von Roberta Tardani Sindaco di Orvieto am Freitag, 21. August 2020