Covid, 327 nuovi casi. Scendono ricoverati in terapia intensiva

Sono 327 i nuovi casi – nuovo record dall’inizio dell’emergenza epidemiologica – di Covid-19 registrati sul territorio dell’Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 11.42 di domenica 18 ottobre. Nello stesso arco temporale sono stati effettuati 3.412 tamponi (totale 253.302) e la percentuali di positivi sugli ultimi tamponi è del 9,58% (5,8% sabato). I guariti delle ultime 24 ore risultano essere 26 (totale 2.214) mentre non ci sono ulteriori decessi con Covid (92). In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 2.436 (+301). Dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 4.742.

Ricoveri, isolamento e guarigioni



Le persone positive ricoverate salgono a 129 (+14, si torna ai livelli registrati l’ultima volta il 21 aprile): 45 all’ospedale di Perugia (+2, in intensiva sono sempre 7), 41 a Terni (+2, scendono di 2 i soggetti in rianimazione), 28 a Città di Castello (+5, 0 in intensiva), 12 a Foligno (+2, nessuno in rianimazione) e 3 a Pantalla. In generale dunque diminuiscono da 16 a 14 coloro che si trovano attualmente in intensiva. In isolamento risultano esserci in 4.281 (-76), ad esserne usciti sono in 50.556 (+515). Le nuove guarigioni riguardano Assisi (4), Bastia Umbra (1), Foligno (3), Fossato di Vico (1), fuori regione (1), Magione (2), Perugia (8), Sellano (1), Spoleto (1), Todi (1) e Tuoro sul Trasimeno (3).

I nuovi casi: Perugia sopra i 100



La dashboard regionale segnala le nuove positività nei territori comunali di Allerona (1, torna Covid+), Amelia (1), Arrone (2), Assisi (5), Bastia Umbra (14), Cannara (1), Castel Viscardo (1), Castiglione del Lago (2), Città della Pieve (2), Città di Castello (2), Corciano (16), Deruta (2), Foligno (36), fuori regione (12), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (3), Guardea (6), Gubbio (9), Lugnano in Teverina (1), Magione (4), Marsciano (5), Narni (4), Orvieto (6), Perugia (122), Piegaro (1), Porano (1, torna Covid+), San Gemini (6), San Giustino (1), Spello (2), Spoleto (3), Stroncone (4), Terni (39), Torgiano (+4), Tuoro sul Trasimeno (+4), Umbertide (+3) e Valfabbrica (+1).

Gli attuali positivi

Perugia è a quota 714. Seguono Terni (262), i fuori regione (177), Bastia Umbra (122), Foligno (111), Corciano (106), Assisi (94), Magione (70), Gubbio (66), Passignano sul Trasimeno (63), Spoleto (55), Marsciano (50), San Gemini (48), Narni (46), Umbertide (36), Tuoro sul Trasimeno (29), Deruta (28), Castiglione del Lago (27), Città di Castello (24), Valfabbrica (23), Panicale (21), Gualdo Tadino (19), Orvieto, Gualdo Cattaneo (14), Torgiano (13), Spello, San Giustino (12), Stroncone (11), Todi (10), Citerna (9), Bettona (8), Preci, Piegaro, Guardea, Fossato di Vico, Collazzone, Cannara, Arrone (7), Trevi, Montefalco (6), Sigillo, Bevagna, Amelia, Giano dell’Umbria (5), Montecastrilli, Monte Castello di Vibio, Massa Martana, Lugnano in Teverina (4), Polino, Montone, Montecchio, Città della Pieve, Castel Viscardo (3), San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, Norcia, Montefranco, Giove, Ferentillo, Campello sul Clitunno, Attigliano (2), Valtopina, Sellano, Porano, Pietralunga, Penna in Teverina, Paciano, Nocera Umbra, Fratta Todina, Cerreto di Spoleto, Castel Ritaldi, Calvi dell’Umbria, Alviano, Allerona e Acquasparta (1).

