Terni, la lettera del paziente ricoverato: «Si sta male sul serio»

Riceviamo e pubblichiamo l’e-mail inviataci da un lettore, positivo al Covid-19 e ricoverato al ‘Santa Maria’ di Terni dal 15 ottobre. A lui, come a tutti gli altri che sono alle prese con il virus, auguriamo una pronta guarigione.

E-mail firmata

Cari ragazzi e ragazze, sono un uomo di 49 anni padre di due stupendi figli e di una moglie altrettanto stupenda. Sono ricoverato in ospedale a Terni al reparto malattie infettive Mar dalla sera del 15 ottobre, purtroppo per quel maledetto virus che parecchi vostri coetanei, ed anche miei coetanei, ci dicono, senza sapere, che è una normale influenza di stagione. Secondo me no: vi dico che due anni fa ho avuto una brutta polmonite curata con antibiotici e aerosol, polmonite che sono riusito a debellare in 20 giorni circa. Confrontando le due cose posso garantirvi che la polmonite è stata una passeggiata.

Ragazzi non credete a tutte queste sciocchezze che vi stanno cercando di inculcare, non è affatto così. Con il Covid si sta male sul serio: dolori atroci alla testa, respirazione difficoltosa, febbre alta, perdita di sapore e olfatto, dolori in tutto il corpo. Ricordatevi che la vita è un bene prezioso e voi, figli miei, la dovete salvaguardare. Aggrappatevi alla vita come l’edera si aggrappa all’albero, non sfidate questo virus, cercate di uscire lo stretto necessario, indossate sempre la mascherina, non create assembramenti e quando vi vorreste abbracciare, fatelo mettendo la mano vostra sul vostro cuore. È un gesto stupendo: fate capire all’amico che gli volete davvero bene e che vi prendete cura di lui. Che il signore Dio ci protegga tutti.

Un particolare ringraziamento speciale mi sento di rivolgerlo ai dottori ed agli infermieri dei reparti Mar e malattie infettive dell’ospedale di Terni, professionisti capaci e di grande umanità.