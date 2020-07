Covid, 6° giorno di fila senza nuovi casi

Nessun nuovo caso per il sesto giorno consecutivo e zero pazienti in terapia intensiva. I positivi attuali al covid-19 in Umbria restano 22: l’aggiornamento è al primo pomeriggio di giovedì 30 luglio.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Non ci sono variazioni di rilievo

Invariato il numero dei decessi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica (80) e delle guarigioni (1.363). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 940 (il totale sale a 120.199). Le persone ricoverare restano sette tra gli ospedali di Perugia e Terni, mentre quelle in isolamento risultano 529 (+26 nel confronto con mercoledì).