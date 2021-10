Covid Umbria, aggiornato il piano scuole – Documento

Piano scuole in Umbria per l’emergenza Covid-19, c’è l’aggiornamento dopo le polemiche per il documento dello scorso 24 settembre. Martedì il direttore regionale alla salute Massimo Braganti, la responsabile del procedimento Enrica Ricci e l’istruttore dell’iter Giovanni Piattellini hanno firmato la determinazione direttoriale: «Considerato che, alla luce dell’andamento epidemiologico con incidenza regionale in diminuzione, anche nelle fasce di età scolare, e inferiore a 50 casi per 100.000 abitanti, dei dati relativi – si legge – all’incremento delle coperture vaccinali e della distribuzione dei positivi e dei cluster nelle scuole, si ritiene di dover aggiornare il piano scuole nei tre contesti di riferimento. Asilo nido/scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola. Il piano verrà monitorato con andamento settimanale e, se necessario, rivalutato sempre in considerazione del contesto epidemico e dell’incidenza nel setting scuola, oltre che in relazione a nuove disposizioni di livello nazionale». Di seguito l’atto completo.

