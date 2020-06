Covid, altre 24 ore senza nuovi casi

Altre ventiquattro ore senza nuovi casi di covid-19 in Umbria. Nessuna positività su 233 tamponi (il totale sale a quota 94.519) effettuati: l’aggiornamento è alle 11.37 di lunedì mattina, 29 giugno.

Quadro stabile

Non ci sono novità né per quel che concerne i ricoverati (3, un paziente è in terapia intensiva all’ospedale di Perugia) e le guarigioni: sono 1.346, stesso numero del giorno precedente. Gli attuali positivi restano 14, mentre i deceduti sono 80 (la Regione considera anche i recenti casi di Guardea, Narni e Arrone nonostante il decesso sopraggiunto dopo il doppione tampone negativo).

I positivi

I pazienti con covid-19 risultano essere a Terni (5), San Gemini (2), Città di Castello (2), San Giustino (1), Perugia (1), Orvieto (1) e Marsciano (1), più una persona da fuori regione. I casi positivi totali, conteggiati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, sono 1.440. In isolamento ci sono 185 persone, 14 in meno rispetto a sabato; ad esserne usciti sono invece in 27.542 (+26).