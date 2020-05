Condividi questo articolo su

















Primi test per i cittadini ternani – sono tra i 5.275 selezionati su base regionale – coinvolti nell’indagine di sieroprevalenza promossa su tutto il territorio nazionale dal ministero della Salute e dall’Istat. In azione ci sono gli operatori sanitari della Croce rossa italiana, arrivati in città con la ‘colonna mobile’.

L’INDAGINE NAZIONALE: 5.275 CITTADINI COINVOLTI IN UMBRIA