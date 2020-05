Sono 33 i Comuni dell’Umbria tornati a 0 positivi al covid-19, in costante ascesa. Il dato è aggiornato a martedì mattina e lo mettono a disposizione Regione, Protezione civile e Anci Prociv. Terni, Giove e Città di Castello restano gli unici a registrare dieci o più casi attuali. Per ora non è stato inserito il 1° di Montefalco, ufficializzato lunedì dal sindaco Luigi Titta.

