Covid, vaccinazione antinfluenzale: 67% tra gli over65

Tempo di aggiornamento per la situazione Covid-19 in Umbria. Venerdì mattina si è svolta una conferenza per fare il punto: focus in particolar modo sulla vaccinazione antinfluenzale.

I numeri

Così il direttore regionale della sanità, Claudio Dario: «I dati della vaccinazione antinfluenzale, in piena campagna, ci dicono che i dati sono rassicuranti grazie alla partecipazione di cittadini e medici di base. Le persone ultra 65enni vaccinate ad oggi, 12 novembre, sono ormai circa 156.200. Il 67% ad oggi. Il ministero prevede come soglia il 75% e siamo a buon punto. Circa i soggetti a rischio, in età inferiori ai 65 anni, abbiamo somministrato il vaccino a 25.883 persone, 4.160 lavoratori dei servizi essenziali e 2.217 familiari di soggetti ad alto rischio. Invitiamo tutti coloro che non lo abbiano ancora fatto a rivolgersi al proprio medico di riferimento per procedere alla vaccinazione».