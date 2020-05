Di seguito la mappa fornita da Regione, Protezione civile e Anci Umbria Prociv aggiornata a venerdì mattina (su Porano, ad esempio, successivamente è arrivata la notizia della guarigione delle suore di ‘San Bernardino’). Da ricordare che alcuni Comuni (27) non sono presenti in quanto nei rispettivi territori non si sono mai registrati casi dall’inizio dell’emergenza (Poggiodomo, Polino, Otricoli ecc.).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON