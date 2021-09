Covid Umbria, vaccini: terze dosi da lunedì

Lunedì 20 settembre. Scatterà dalla prossima settimana l’avvio delle somministrazioni delle terze dosi anti Covid in Umbria: in questa fase riguarderà i soggetti che rientran nelle categorie indicate dal ministero della Salute e dalla struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo. Lo rende noto l’assessorato alla salute della Regione.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Ok per 15 mila cittadini

Sono circa 15 mila – il numero lo fornisce palazzo Donini – gli umbri che potranno ricevere la dose addizionale rispetto all’ultimazione del ciclo vaccinale: è somministrata per «raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria dopo almeno 28 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario». Da lunedì partiranno i punti vaccinali ospedalieri e, successivamente, quelli territoriali.

L’organizzazione

Dal 20 settembre dunque i punti vaccinali ospedalieri procederanno ad organizzrsi per le somministrazioni per chi è stato sottoposto «a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario. I referenti dei pvo organizzeranno le somministrazioni in relazione al percorso di cura dei pazienti».