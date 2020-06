Covid, un altro giorno senza nuovi casi. Sono nove consecutivi

Altro giorno, il nono consecutivo, senza nuovi casi di coronavirus in Umbria. L’aggiornamento, diffuso dalla Regione e relativo alle 24 ore fra le 8 di mercoledì 3 e di giovedì 4 giugno, parla di una situazione invariata su tutti i fronti. Guarigioni comprese.

Tutti i dati, nessuna variazione

Dall’inizio dell’emergenza restano così 1.431 i casi riscontrati sul territorio regionale (numero che comprende guarigioni e decessi). Gli attualmente positivi sono 39, i guariti 1.316 e le persone decedute con Covid 76. Tutti dati invariati rispetto all’aggiornamento precedente. Restano 17 le persone ricoverate, 2 delle quali in terapia intensiva, e 22 quelle positive in isolamento domiciliare obbligatorio. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.203 tamponi per un totale di 73.204 dall’inizio dell’emergenza.

