Covid, un muro virtuale per desiderare il post-lockdown

di F.L.

Un ‘muro’, virtuale ma collettivo, dove attaccare un post-it con il proprio desiderio rispetto a cosa si vorrebbe fare una volta concluso il lockdown, tornati alla normalità: anche in Umbria spopola la moda del profilo Instagram nato a livello nazionale @poivorrei, sulla scorta del quale sono nate altre pagine simili anche tra gli utenti di Perugia, Terni, Narni e Orvieto.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Qui Terni e Narni

Dall’aperitivo tra la movida della ‘Leo’ ai faretti viola di piazza dell’Olmo, dalla sbraciolata ai prati di Stroncone alla pizza di Elio, dai carri di maggio al ritorno dell’Uomo luce, sono decine e decine le ‘voglie’ postate dai ternani, in pochi giorni, sul profilo @poivorreiterniedintorni, per esprimere «ciò che prima davamo per scontato, ma che ora più ci manca del territorio». Lo stesso a Narni, dove a farsi sentire, in questa fase, è soprattutto l’assenza della Corsa all’Anello e dei compagni di università.

Qui Orvieto

Ad Orvieto è invece nata la pagina @Doppopassatolvirusse, che prende il nome dall’audio diventato virale nell’orvietano, in cui una signora di Ficulle saluta le persone a cui vuole bene e rimanda il momento in cui le incontrerà appunto a

«doppo passato ‘l virusse». In meno di una settimana sono mille i follower di questa pagina e tanti i desideri espressi che vanno dalla voglia di tornare a mangiare una fetta di dolce da Montanucci, a bere una cosa al bar del cuore, a tornare a discutere di pallone proprio con quella persona lì. Frasi in orvietano, detti locali, piccoli tentativi di leggerezza in un momento difficile della vita della comunità orvietana, comunità che vive di turismo, ristorazione e artigianato. Per tutti coloro che volessero lasciare il loro desiderio, non avendo Instragram – spiegano gli organizzatori -, c’è la possibilità di scrivere direttamente collegandosi al sito https://doppopassatoilviru.wixsite.com/virusse. I pensieri potranno essere inseriti fino al 3 maggio, ossia fino alla prossima scadenza dichiarata per il lockdown.