Covid, vax day solo per i prenotati: «È già una beffa. Niente da fare»

Nervosismo, rabbia e tanta amarezza perché in primis a rimetterci sono loro. Il caos del ‘vaccine day’ di domenica 5 dicembre – quantomeno nella fase pomeridiana, quella accessibile direttamente senza necessità di prenotazione – all’hub vaccinale di piazzale Bosco a Terni, e il cambio di linea della Regione Umbria in seguito ai problemi riscontrati, ha mandato su tutte le furie più di qualche cittadino. E magari anche volontari ed operatori dei team vaccinali, finiti nel ‘calderone’ per colpa di chi dovrebbe gestire con maggior efficacia e oculatezza la programmazione dei vaccini anti Covid, vale a dire i vertici della sanità regionale. In tutto ciò i disagi continuano.

Il problema territoriale

A segnalare un’ulteriore problematica legata ai fatti delle ultime ore è una 35enne ternana. In sostanza è accaduto questo: aveva prenotato la terza dose per metà dicembre all’hub di Orvieto perché, da giorni, è pressoché impossibile riuscire a farlo per Terni, Narni e Amelia. Un tema sul quale si era già espresso l’assessore regionale Luca Coletto lo scorso 23 novembre durante la visita al Santa Maria. Peccato che a distanza di due settimane la situazione sia tutt’altro che risolta. Cosa è successo? «Quando ho letto che avrebbero messo ulteriori appuntamenti per il 12 dicembre, visto che di fatto non sarà più un ‘open day’, ho cancellato il precedente appuntamento preso ad Orvieto per provare a prenotarmi per domenica. Sono serviti due accessi solo per questo. Dopodiché, ho tentato altre due volte di trovare una prenotazione più vicina (senza trovare nulla, ovviamente) e, al terzo tentativo, il sistema mi ha sbattuto fuori dicendo che ho finito i tentativi giornalieri». Risultato? Niente terza dose per ora.

Verifiche in corso

Nel contempo da quanto risulta sarebbero in corso verifiche sul guaio legato alla mancata possibilità di prenotazione online – qualcuno ci è riuscito, ma la maggior parte no – per Terni, Narni e Amelia, costringendo così chi vuol fare la dose booster a spostarsi a Fabro, Orvieto o nel territorio perugino.