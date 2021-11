Prenotazioni difficili per le terze dosi Covid: «Stiamo risolvendo»

Condividi questo articolo su

















Problemi nella prenotazione dei vaccini, in particolare delle terze dosi – ‘booster’ – anti Covid. Vengono segnalati ripetutamente dagli utenti negli ultimi due giorni, fra impossibilità di mettersi in lista o disponibilità di centri vaccinali lontani (ad esempio persona residente a Terni a cui viene proposto Città di Castello) rispetto al luogo di residenza. Sul punto abbiamo interpellato l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, che martedì mattina – in visita all’ospedale di Terni con la presidente Donatella Tesei – ha spiegato che si tratta di «difficoltà connesse al sistema informatico, che fa le ‘bizze’, ma che sono in via di risoluzione».

