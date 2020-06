Covid, zero nuovi casi: il trend prosegue

Da 20 a 19 nelle ultime 24 ore: continua l’avvicinamento a ‘quota zero’ per i casi attuali di coronavirus in Umbria. L’aggiornamento è della Regione Umbria alle ore 11.09 di martedì 23 giugno.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Nessun nuovo caso

Fermo a 1.438 il numero dei casi di Covid-19 riscontrati in Umbria dall’inizio dell’emergenza. L’ulteriore guarigione (il totale passa da 1.340 a 1.341) fa così diminuire ulteriormente gli ‘attuali’ (da 20 a 19, appunto).

Ricoveri

Fermi a 5 i ricoveri di persone attualmente o già positive al Covid-19 negli ospedali umbri. Una di queste si trova in terapia intensiva.

Tamponi e isolamenti

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.117 tamponi per un totale che tocca quota 89.831. Le persone in isolamento salgono da 208 a 206 me ntre sono 146 in più quelle uscite dalla ‘misura’ nelle ultime 24 ore, per un totale di 27.143. Fermi a 78 i decessi legati al Covid-19 in Umbria.