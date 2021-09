Cremonese-Perugia, Alvini cambia il Grifo

Rosi non ci sarà: in difesa oltre a Curado e Sgarbi, c’è anche la candidatura di Zanandrea, che da mancino sarebbe il naturale sostituto di Dell’Orco (che tornerà ad ottobre; ndr). Ferrarini potrebbe prendere il posto di Falzerano, De Luca e Matos potrebbero ritrovarsi titolari al posto di Murano e Carretta, su cui il tecnico ha puntato finora dal primo minuto. Anche Kouan rischia il posto (almeno quello di trequartista): con l’inserimento di Murgia potrebbe tornare sulla mediana.

I possibili cambiamenti

«Sono molto contento di quello che la squadra ha fatto fino ad oggi – dice Alvini in conferenza stampa – e non c’è intenzione di cambiare niente sul piano tecnico. Forse ci sarà qualcosa di diverso nella scelta dei giocatori, un po’ per la partita un po’ per la condizioni fisica di alcuni giocatori. De Luca è pronto per giocare una parte della partita, vedremo se dall’inizio o a gara in corso. Anche a destra potremo fare qualcosa: i nostri esterni, per il gioco che facciamo, consumano molte energie».

Riflessioni post Cosenza

«La partita contro il Cosenza ha messo in mostra una squadra che ha cercato sempre di fare quello che avevamo preparato. Ci è mancato qualcosa nelle linee di passaggio, ma è stata anche una difficoltà oggettiva della partita che troveranno tutti contro le squadre chiuse. La differenza la fa la qualità nelle giocate».

L’avversario

«La Cremonese è stata costruita per andare in A, mi meraviglierebbe se non centrasse questo obiettivo di lottare per la massima serie. Massimo rispetto per loro, ma noi faremo la nostra partita. È una partita delle 38 che attendono il Perugia: che ci sia davanti la Juventus, la Cremonese o la Ferruzza noi dovremo andare avanti nel nostro percorso».

Alvini in conferenza stampa (video)

Le ultime sulla partita

L’arbitro di Cremonese-Perugia

Sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere Cremonese-Perugia, gara valida per la 5^ giornata di Serie B, in programma mercoledì 22 settembre alle ore 20:30 presso lo stadio Zini. A coadiuvarlo gli assistenti Vittorio Di Gioia di Modena e Fabio Shirru di Nichelino. Quarto ufficiale sarà Paride Tremolada della sezione di Monza. Al Var Marco Piccinini di Forli, AVAR Salvatore Affatato di Verbano Cusio Ossola.

Pecchia non sarà in panchina

Espulso durante la partita col Parma, Fabio Pecchia è stato squalificato e sarà sostituito, in panchina, dal suo vice Porta