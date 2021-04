Condividi questo articolo su

















Una clip informativa della Croce Rossa Italiana – comitato di Perugia – per promuovere la raccolta fondi del 5×1000 a sostegno delle attività che l’organizzazione di volontariato affronta quotidianamente. Le nuove povertà, il disagio sociale, l’emergenza pandemica hanno generato una crescita esponenziale delle istanze da parte di coloro che vivono in condizioni di difficoltà. Ogni giorno occorre dare risposte e assistenza: beni di prima necessità, viveri, vestiario, prodotti per l’igiene. Per questo servono risorse per alimentare questo circolo virtuoso messo in campo dal volontariato. Chi ha una condizione di vita più fortunata, con la propria generosità può fare davvero tanto per il prossimo.