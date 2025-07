Crisi nel Partito Democratico provinciale di Terni: i delegati dell’area Passione democratica hanno trasmesso una lettera ufficiale ai vertici del partito – da Elly Schlein a Stefano Bonaccini, passando per i responsabili regionali e le commissioni di garanzia – per chiedere il rinvio dell’assemblea provinciale prevista per oggi, 10 luglio.

Al centro della richiesta, l’impossibilità di eleggere un nuovo segretario provinciale alla luce dell’esito del congresso, conclusosi con una perfetta parità tra le due mozioni in campo (40 delegati per ciascuna). Una situazione che, secondo i firmatari, impedisce l’individuazione di una figura in grado di rappresentare e guidare il partito in questa fase critica.

Nella lettera si legge: «Il congresso provinciale del Partito Democratico di Terni si è concluso con un esito che non ci consente di eleggere un nuovo segretario. La mancanza di una maggioranza con un’assemblea paritaria tra le due mozioni ha reso evidente l’impossibilità di individuare una figura in grado di rappresentare, oggi, una guida per il partito a livello provinciale». Passione democratica denuncia una crisi politica profonda che «non può essere ignorata né minimizzata» e che rischia di acuire ulteriormente la frammentazione interna, proprio mentre, a livello territoriale, si avverte la necessità di coesione e di una leadership condivisa.

Il documento richiama anche le sfide politiche imminenti, a partire dal rilancio del centrosinistra in provincia dopo la sconfitta alle ultime amministrative nel capoluogo, che ha visto il Partito Democratico escluso persino dal ballottaggio e consegnare la città al sindaco Bandecchi. «La costruzione di un’alternativa credibile alla destra – si legge ancora – e il rafforzamento del radicamento territoriale del PD richiedono una guida autorevole e capace di unire». I delegati chiedono quindi con fermezza il rinvio dell’elezione del segretario provinciale e l’apertura di una nuova fase politica fondata su ascolto e confronto. L’obiettivo è individuare una figura terza, inclusiva e autorevole, capace di ricostruire un clima di fiducia e di progettualità comune.

Il messaggio rivolto alla segretaria nazionale Elly Schlein, al presidente dell’assemblea Stefano Bonaccini, al segretario regionale Damiano Bernardini e alle commissioni di garanzia è chiaro: «È in gioco la possibilità di rilanciare il nostro partito in un territorio cruciale, con uno spirito unitario, aperto e all’altezza delle attese dei cittadini». La lettera si chiude richiamando alla responsabilità politica e con uno spirito dichiaratamente costruttivo, in un momento che si preannuncia delicato per gli equilibri del PD ternano e del centrosinistra locale.