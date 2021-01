Criteri più severi per i colori, weekend ‘rossi’: le ipotesi allo studio

Conferma per il ‘sistema dei colori’ ma con criteri più stringenti per determinare chi diventerà ‘arancione’ o ‘rosso’ e almeno un mese con i weekend in ‘zona rossa’ per tutti. Queste le misure che una parte significativa del Governo starebbe studiando – ed in buona parte sarebbero già definite – in vista della scadenza naturale (15 gennaio) del Dpcm del 3 dicembre che definiva le misure generali per il periodo natalizio. Misure che potrebbero anche essere anticipate rispetto al 15 gennaio, alla luce del monitoraggio generale fissato per il 5, dell’incontro fra Governo e Comitato tecnico scientifico previsto per l’8 gennaio e del confronto fra lo stesso Governo e le Regioni.

Cosa accade ora?

Più concretamente, dopo il termine delle misure nazionali natalizie, in Italia dovrebbero esserci almeno un paio di giorni ‘gialli’ per tutti (7 ed 8 gennaio), a meno che il confronto fra Governo e Cts sui dati di monitoraggio non avvenga prima dell’8 gennaio previsto. Poi si tornerà ai ‘tre colori’ conosciuti: resta da capire se gli eventuali criteri più ‘severi’, entreranno in vigore subito o dopo qualche giorno.

Il quadro

Con i contagi in lieve ma costante risalita un po’ ovunque, ci sono situazioni situazioni più e meno tranquille, quindi piuttosto variegate a livello regionale: il timore è che si sia agli ‘albori’ di una terza ondata, mentre la speranza è che tale ascesa – probabilmente legata ai giorni dello shopping pre natalizio – venga seguita da una sostanziale contenimento, frutto delle misure applicate su base nazionale.

L’incidenza come parametro

La ‘stretta’ rispetto ai criteri che definiscono di che colore siano le regioni, dovrebbe riguardare l’incidenza dei casi rispetto alla popolazione – calcolata sulle ultime due settimane – e l’indice RT. Circa l’incidenza, le misure ‘arancioni’ e ‘rosse’ potrebbero scattare a prescindere dal valore RT, una volta superata una certa soglia da definire. Di certo ben superiore a quella ‘di tranquillità’ attualmente definita – e superata ovunque in Italia – dei 50 casi ogni 100 mila abitanti: in Umbria la stima è che sia, ad oggi, oltre i 400 casi per 100 mila abitanti.

‘Stretta’ sull’RT

Circa l’indice RT, che oggi fa scattare ‘l’arancione’ oltre 1,25 ed il rosso sopra 1,50, si pensa ad un ‘taglio’ di 0,25. Ovvero ‘arancione’ da 1 in su e ‘rosso’ oltre 1,25. Da questo punto di vista l’Umbria, con l’ultimo RT intorno allo 0,8, può dirsi più tranquilla. Ma non troppo, visto il trend e l’ultimo giudizio dato dalla ‘cabina di regia’ istituzionale.

Weekend ‘rossi’?

Infine, almeno per un mese e poi si vedrà, il Governo pensa anche di attuare per tutti – senza esclusioni – i ‘weekend rossi’: festivi e prefestivi con le chiusure di locali, bar, ristoranti, limiti più severi alla mobilità. Nel giro delle prossime ore le misure, in ogni caso, dovrebbero essere puntualmente definite senza attendere la naturale scadenza (15 gennaio) dell’ultimo Dpcm dello scorso 3 dicembre.